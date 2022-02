Frontale sulla Triestina, macchina rovesciata: grave il conducente

Incidente frontale verso le 15 di oggi, sabato 19 febbraio. Due macchine si sono scontrate sulla Triestina poco distante da Ca' Noghera. Una Renault bianca proveniente da Jesolo e diretta a Mestre, che ha perso il controllo per cause in fase di accertamento, e una Volkswagen Passat che viaggiava in direzione opposta, all'altezza dello stabilimento Leonardo a Tessera.

Sei persone sono rimaste ferite, una in modo più grave, si tratta del conducente della Renault bianca, B.R di 78 anni residente a Mestre. Ferita anche la conducente della Passat, una cittadina cinese A.Z. residente a Marghera, mentre gli altri 4 connazionali che viaggiavano con lei sulla Volkswagen, anche loro domiciliati a Marghera, sono rimasti feriti, sembra in maniera non grave, e sono stati trasportati all'ospedale di San Donà. Sul posto il Suem, i vigili del fuoco con l'autogru e una squadra per rimettere in sicurezza il tratto, e gli agenti della polizia locale del reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia.