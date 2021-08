Frontale con 4 mezzi coinvolti in via Villatega, strada chiusa tutto il pomeriggio

Quattro mezzi coinvolti e tre feriti in un frontale accaduto nel pomeriggio di martedì in via Villatega a Salzano, sul rettilineo che porta a Noale. È successo prima delle 16 e poi data la complessità dei rilievi compiuti dagli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, la strada è dovuta restare chiusa fin quasi le 20. Gli automobilisti arrivati in prossimità del rettilineo si sono dovuti girare e tornare indietro.

Un furgone, un carro attrezzi dell'Aci, una Toyota C-hr e un'Alfa Romeo i veicoli coinvolti. Un uomo di 50 anni, che era nella Toyota grigia, è quello rimasto ferito in maniera più grave, che è stato portato all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Un altro ferito è stato trasportato a Dolo e un terzo si è recato con le proprie gambe al pronto soccorso. Sul posto, oltre alla stradale, il Suem appunto, con vari mezzi arrivati a sirene spiegate. In diversi nei paraggi hanno sentito un forte botto prima udire le sirene dei soccorsi arrivare. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. La Municipale sta ricostruendo i fatti.