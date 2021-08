Incidente a Jesolo con sei persone coinvolte: due all'ospedale

È successo all'alba di domenica in via John Lennon. Sul posto pompieri, 118 e carabinieri

Via John Lennon

Due automobili si sono scontrate all'alba di domenica in via John Lennon, a Jesolo. Nell'incidente sei persone sono rimaste ferite, tra cui un pedone. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli.

Due persone sono state portate all'ospedale, mentre gli altri hanno avuto conseguenze più lievi e sono stati medicati sul posto dai sanitari. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruirne la dinamica.