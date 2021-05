Schianto fra 3 tir in autostrada A4, tratto chiuso

Anche oggi un incidente in A4: intorno alle 8 di martedì il tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro, in direzione, Venezia è stato chiuso a causa di un tamponamento fra 3 tir avvenuto al km 461 + 600. Risultano quattro feriti tra cui uno grave, rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’incidente è avvenuto nel tratto a tre corsie, in un punto in cui si stavano verificando rallentamenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’elisoccorso, i sanitari del 118, la polizia stradale, i mezzi di Autovie Venete. I pompieri hanno messo in sicurezza i camion e, con l'utilizzo di cesoie e divaricatori, hanno liberato l'autista rimasto incastrato. Il conducente è stato poi stabilizzato dal personale medico e trasferito in ospedale in eliambulanza. Gli altri tre feriti sono stati assistiti dalle ambulanze.

Il traffico autostradale in direzione Venezia è stato interrotto mentre sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi e dei detriti dei carichi persi dai tir. A breve verrà liberata la corsia di marcia lenta per far correre i veicoli rimasti bloccati nel tratto interrotto, successivamente verranno tolti gli autoarticolati e valutati gli eventuali danni alla pavimentazione e ai guardrail, prima di poter riaprire il tratto. È stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia