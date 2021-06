Furgone si ribalta: due feriti all'ospedale

Ha perso il controllo del furgone, che si è rovesciato. E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 6.30 di sabato lungo la strada provinciale in località Lugugnana di Portogruaro.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto una delle due persone, rimasta incastrata nell’abitacolo. I due feriti sono stati assistiti dal personale Suem e trasferiti in ospedale. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata. Sul posto i carabinieri per i rilievi e la deviazione del traffico. Le operazioni sono terminate alle 8.