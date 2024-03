Malore alla guida, giovane si schianta contro un'altra auto

Sarebbe un lieve malore patito dal conducente, un 24enne di Stra, la causa di un incidente successo questa mattina in via Oltrebrenta a Noventa Padovana (Padova). Come riporta PadovaOggi, il giovane, alla guida di una Lancia Y, mentre transitava nel centro del territorio comunale, si è andato a scontrare contro un'Audi A4, guidata da un 41enne residente a Musile di Piave. In auto con lui, al momento dell'impatto, si trovavano anche la moglie e la figlia di 5 anni.

Sul posto, per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico, si sono portati gli agenti della polizia locale del consorzio Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo. Subito dopo il tamponamento, la viabilità è andata letteralmente in tilt, con code chilometriche formatesi in ambo i sensi di marcia.

Il conducente della Lancia Y, ferito, è stato soccorso dai sanitari del Suem 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato in ospedale a Padova. Qui è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, per valutare le cause che gli avrebbero provocato il malore.