Schianto in A4 tra Portogruaro e San Stino, morta una donna

Un altro tragico incidente lungo l'autostrada A4, nel tratto fra Portogruaro e San Stino di Livenza. Una donna è morta nell'impatto. Lo schianto si è verificato attorno alle 18.30 di oggi, 3 ottobre, sulla carreggiata in direzione Venezia (km 441). Un tamponamento, in base alle prime informazioni, fra quattro mezzi pesanti e una macchina. All'interno dell'auto c'era la donna che ha perso la vita.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto l'automobilista. Il medico del 118 ne ha dichiarato il decesso. La macchina era completamente distrutta. Presenti anche le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autovie Venete, società che gestisce l'autostrada. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi, con uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste e chiusura dell'ingresso a Portogruaro per i veicoli diretti a Venezia.

Articolo in aggiornamento