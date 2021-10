Mortale a Salzano, perde la vita uno scooterista di Scorzè

Un impatto tremendo fra uno scooter e un mezzo pesante, oggi pomeriggio 27 ottobre, è accaduto poco distante dall'incrocio del Pioppeto, a Salzano. Una persona ha perso la vita. Viaggiava verso il sottopasso da Scorzé a bordo della sua moto, subito dopo aver attraversato il semaforo. Nella stessa direzione andava anche il tir, ma stava svoltando a sinistra da via Montegrappa verso via delle Industrie. In quel momento è avvenuto lo schianto tra i veicoli e il botto che ha fatto volare lo scooterista scaraventandolo a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare: il 60enne di Scorzé, Daniele Perroco, è morto quasi all'istante. Un'intersezione, quella del Pioppeto, nota per la sua pericolosità e per il traffico pesante che confluisce da altre province.

Sul posto oltre al Suem 118 è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. Lo scooter con Perroco alla guida potrebbe aver tentato il sorpasso dell'autoarticolato proprio nel momento della svolta, ma saranno i vigili a stabilire cosa sia esattamente accaduto. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Per lo spostamento del tir dalla strada è intervenuta la ditta Osto da Robegano, mentre il corpo è stato portato all'obitorio di Mirano dalle onoranze funebri Bottacin. I servizi pubblici di trasporto in stazione ferroviaria a Salzano, e la linea HE Martellago-Noale sono stati deviati su percorsi alternativi bypassando via Montegrappa.