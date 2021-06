È morto il ragazzo ricoverato in Rianimazione all'Angelo dopo l'incidente in moto

Il 17enne è stato ricoverato in gravi condizioni ieri dopo l'impatto con un'auto in via Moranzani dopo mezzogiorno. Per lui non c'è stato niente da fare

È morto il ragazzo di 17 anni che ieri è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo un incidente in moto in cui è rimasto coinvolto verso mezzogiorno e venti in via Moranzani. Il suo mezzo si è scontrato con una macchina: nessuna conseguenza per l'altro conducente, invece per il ragazzo è intervenuta un'automedica del Suem 118 che lo ha portato d'urgenza all'ospedale mestrino. Nel pomeriggio il giovane era stato trasferito in Rianimazione. Ha subito un intervento di stabilizzazione in shock room e la sua prognosi era riservata, nonostante al momento dell'impatto risultasse cosciente. Il quadro si è complicato e oggi la notizia che non ce l'ha fatta.