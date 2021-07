Incidente mortale a Concordia Sagittaria, perde la vita un 23enne

Alle 18 di oggi, venerdì 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 42, all'incrocio con via Violin nel Comune di Concordia Sagittaria per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita contro un albero: è morto un giovane di 23 anni, T. M., della Salute di Livenza una frazione del Comune di San Stino.

I pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’auto e hanno estratto il ragazzo dal mezzo. Nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto constatare la morte del giovane alla guida della Lancia Y, una macchina di cortesia che stava guidando al momento dell'accaduto. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco erano ancora in corso, a due ore dall'accaduto. La provinciale è rimasta chiusa fin oltre le 20 con non pochi disguidi al traffico.