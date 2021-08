Prete in bici investito a Ca' Savio, morto sul colpo

Ferruccio Gambaletta, prete in pensione di 79 anni di Torino, è morto questa mattina dopo essere stato investito attorno alle 8.30 in zona Ca' Savio a Cavallino Treporti. L'uomo stava percorrendo via Concordia in sella alla propria bicicletta, quando all'altezza di via Fausta un anziano alla guida di un auto l'ha preso in pieno, travolgendolo.

I tentativi di rianimarlo sono stati vani e i paramedici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi del caso sono stati effettuati dal comando della polizia locale, mentre carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti a supporto per la gestione del traffico e la pulizia della sede stradale.