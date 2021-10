Incidente in via Bissuola: moto a terra, ferito un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto sabato pomeriggio a Mestre, all'incrocio tra via Bissuola e via Tevere. Sembra che la causa dell'impatto sia stata una mancata precedenza: una 62enne mestrina, alla guida di una Smart, uscendo dalla secondaria via Tevere non avrebbe visto in tempo la moto che percorreva la principale via Bissuola.

Lo scontro ha fatto finire il giovane motociclista a terra. Il diciassettenne, anche lui mestrino, è stato poi soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure. Avrebbe riportato lesioni di una certa gravità al ginocchio e alla caviglia, ma non è in pericolo di vita.

È l'ennesimo incidente in quel tratto di via Bissuola, dove i residenti chiedono da tempo di intervenire per una maggiore sicurezza. C'è il problema di scarsa visibilità in uscita dalle laterali, ma anche quello della pericolosità della curva in corrispondenza dell'istituto Berna, che molti veicoli percorrono a velocità troppo elevata.