Auto esce di strada e finisce contro un palo: due feriti gravi

Via Santa Maria di Campagna

L'auto è uscita di strada ed è finita contro un palo di cemento. E' di due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto domenica sera in via Santa Maria di Campagna a Noventa di Piave.

Lo schianto intorno alle 21.20. I vigili del fuoco, arrivati dal comando di San Donà, hanno messo in sicurezza il veicolo, un'Alfa Romeo Giulietta, ed estratto i due occupanti, che sono stati affidati agli operatori del Suem e trasportati all'ospedale in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.