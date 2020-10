Auto si ribalta lungo l'autostrada, rallentamenti e disagi al traffico

Per circa mezz'ora, giovedì l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) è rimasto chiuso in direzione Venezia a causa di un incidente che si è verificato alle 12.15 nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza dell’autostrada A4.

Un’auto, con a bordo tre persone – rimaste lievemente ferite - si è ribaltata sulla carreggiata (lungo la direttrice che porta a Venezia) per cause in via di accertamento. Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Subito si sono formate code di mezzi da Portogruaro a San Stino e per evitare ulteriori incolonnamenti il personale di Autovie Venete ha temporaneamente predisposto la chiusura del Nodo in direzione Venezia.

Il tratto della A4 non è mai stato, invece, chiuso. Nel punto in cui si è verificato l'incidente, il traffico poteva scorrere su una corsia (quella non occupata dal mezzo incidentato). Alle 13 i soccorsi meccanici hanno rimosso l’auto dalla sede stradale e piano piano la situazione traffico è tornata alla normalità.