Incidente in A4 a San Donà, un morto

Un incidente stradale ha causato la morte di una persona nel tardo pomeriggio di oggi, 2 settembre, lungo l'autostrada A4. Lo schianto si è verificato poco dopo le 18 all'altezza del casello di San Donà di Piave, in direzione Trieste. Stando alle prime informazioni ci sarebbe stao un tamponamento tra un furgone e un autoarticolato. Nel violento impatto ha perso la vita l'autista del furgone, un trentenne polacco rimasto incastrato nella cabina di guida. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118 e ai vigili del fuoco, sono arrivati i mezzi di Autovie e della polizia stradale.

Nel punto dello schianto - comunica Autovie - erano state segnalate code per circa 10 chilometri da San Donà a Cessalto a causa di un tir che aveva perso il carico sulla carreggiata poco dopo le 16. In quel tratto era stata disposta la chiusura della corsia di marcia per rimuovere il materiale, oltre alla deviazione del traffico sulla A27 verso la A28 per far defluire le lunghe code che si erano create.