Quattro feriti lungo la noalese, uno è grave

Incidente sulla noalese nella mattina di giovedì: quattro giovani a bordo di un auto sono finiti fuori strada, uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Tutto è successo intorno alle 8 quando la macchina su cui viaggiavano è uscita dalla carreggiata probabilmente a seguito dell'urto di una ruota con il bordo di un marciapiede. I giovani sono stati soccorsi dal Suem e portati all'ospedale, uno di loro in condizioni molto serie, preso in carico dall'elicottero del 118 che è decollato in un'area vicina a quella dello schianto, è stato trasferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, tuttavia in base alla prima ricostruzione sembra che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nell'incidente. Per il soccorso sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i ragazzi dall'abitacolo dell'auto prima di procedere alla messa in sicurezza del tratto stradale. Il traffico, rallentato sul punto dell'incidente, ha subito rallentamenti.