Tremendo scontro fra due moto a Caorle: due morti

Tremendo incidente fra due moto nella sera di giovedì 13 agosto in Strada Ottava Presa a Caorle, poco prima delle 21: entrambi i conducenti sono morti. Una delle moto è finita in acqua. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori di Mestre, anche se non c'è stato bisogno del loro intervento. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Uno scontro violento fra i mezzi che non ha lasciato scampo alcuno ai motociclisti coinvolti. Sono in corso le ricostruzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.