Auto esce di strada e si schianta, muore 39enne

Tragedia sulle strade del trevigiano: in uno schianto avvenuto venerdì sera ha perso la vita un 39enne di Roncade, Silvio Bernardi, originario del veneziano e titolare di un'attività nel centro di Mirano, La Porchetteria. L'incidente di cui si è reso protagonista - scrive TrevisoToday - si è verificato alle 22.50 a Silea, lungo via Sant'Elena. L'uomo ha perso improvvisamente il controllo della sua auto, un'Audi, che è finita in un fossato, schiantandosi contro il ponticello in cemento di un'abitazione.

La vettura stava procedendo in direzione di Roncade quando, di fronte al colorificio, in un tratto di curva all'altezza del civico 18, è uscita dalla carreggiata. Il 39enne è stato soccorso da Suem 118 e vigili del fuoco di Treviso ma per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate. Sullo schianto indagano gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto, intervenuti per svolgere i rilievi del caso. Bernardi lascia la moglie e due figlie piccole. La famiglia si era trasferita cinque anni fa a San Cipriano di Roncade.