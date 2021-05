Tampona un bus e l'auto prende fuoco

Non ha rallentato in tempo e si è schiantato in macchina contro la parte posteriore di un autobus Actv lungo via Castellana, in zona Cipressina. Un urto piuttosto forte tanto che negli istanti successivi l'auto, una Fiat Freemont, ha preso fuoco. L'automobilista, un ragazzo di 25 anni residente a Mira, ne è uscito illeso, o comunque con lievi ferite. È successo ieri sera, verso le 22. Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno allontanato la macchina dal bus e spento l'incendio. Dopodiché il reparto motorizzato della polizia locale ha eseguito gli accertamenti del caso, sottoponendo il giovane ai test per verificare se stesse guidando sotto l'effetto di alcol o droghe. Nessun ferito grave nemmeno tra i passeggeri del mezzo pubblico.

Le pattuglie del motorizzato di Mestre sono intervenute anche per un altro tamponamento, avvenuto invece la mattina di mercoledì all'altezza del camping Rialto in via Orlanda, a Campalto. Una Volkswagen Golf ha frenato bruscamente per far passare dei pedoni ed è stata tamponata da altre due macchine che la seguivano. Stando alle testimonianze, l'automobilista della Golf è sceso e poi subito risalito in macchina, fuggendo via: un comportamento singolare, visto che era parte lesa nell'incidente. Nelle ore successive la polizia locale ha cercato l'automobile, individuandola giovedì pomeriggio nelle vicinanze del Taliercio, abbandonata. Hanno sequestrato il veicolo, che ha targa britannica, e ora stanno risalendo al proprietario e al conducente.

Un altro incidente si è verificato la mattina presto di giovedì, quando un uomo di 55 anni ha perso il controllo della sua macchina mentre andava al lavoro ed è uscito di strada lungo via Terraglio, finendo nel fossato. L'uomo è riuscito a venir fuori dall'abitacolo, indenne, e ha spiegato alle pattuglie di aver avuto un colpo di sonno.