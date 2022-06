Scontro tra due auto lungo la Treviso Mare, un morto

Una persona della quale non sono ancora state rese note le generalità ha perso la vita sabato pomeriggio, 18 giugno, in un incidente stradale avvenuto lungo la Treviso Mare.

Lo schianto ha coinvolto due auto, che si sono scontrate nel territorio di Meolo. In una delle vetture si trovava la vittima. Sul posto è stato mandato un elicottero del Suem, ma non c'è stato niente da fare. Le forze dell'ordine stanno eseguendo i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.