Cinema sotto casa in provincia di Venezia: il programma della settimana

Il cinema su quattro ruote e in campo che arriva sotto casa per una serata all’insegna di bei film, continua a muoversi tra Mestre, Venezia e Isole. Il programma di Cinemoving 2022, come sempre ricco, propone titoli legati al cinema italiano, alle commedie, film dedicati ai bambini e di azione nelle diverse location di tutto il territorio comunale: Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago, Zelarino, Gazzera, Tessera, Asseggiano, Terraglio, e ancora Venezia centro storico, Lido e Pellestrina. Ecco il calendario con film e luoghi dove vederli, da martedì 5 a venerdì 8 luglio.

Cinemoving: programma 5-8 luglio 2022

Martedì, ore 21.15 - Zelarino, Parrocchia- Pets 2 - Vita da Animali (The Secret Life of Pets 2, USA, 2019, 86’), animazione, di Chris Renaud, Jonathan Del Val

Mercoledì, ore 21.15 - Malcontenta, Parrocchia. Paradise - Una nuova vita (Slovenia/Italia, 2018, 84’, v.it.sott.it. non udenti), commedia, di Davide Del Degan

Giovedì, ore 21.15 - Chirignago, Piazza. Emma. (USA, 2020, 124’), commedia romantica, di Autumn de Wilde

Venerdì, ore 21.15 - Favaro, dietro il Municipio - L’Hotel degli amori smarriti (Chambre 212, Francia/Belgio, 2019, 90’), commedia, di Christophe Honoré

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori raccomandano l’iscrizione al gruppo WhatsApp per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al numero 342 7611875 contenente nome + cognome + cinemoving.