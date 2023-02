Carnevale, oggi il grande corteo con un centinaio di imbarcazioni "guidate" dalla Pantegana

Questa mattina, a partire dalle 11, un corteo unico nel suo genere, fatto di colori, addobbi e figure mascherate solcherà le acque del Canal Grande rievocando la tradizione remiera veneziana e intonando canzoni tipiche popolari della laguna. Dopo l’Opening Parade “Original Dreamers”, che sabato sera ha aperto ufficialmente il Carnevale di Venezia 2023, lo scoppio della mitica Pantegana caratterizzerà il secondo appuntamento di "Take Your Time For The Original Signs".

Il percorso del corteo

In collaborazione con il coordinamento delle associazioni remiere di Voga alla Veneta, un centinaio circa di imbarcazioni a remi addobbate partirà da Punta della Dogana per arrivare a Rialto dopo aver percorso il Canal Grande, capitanato da una caorlina che trasporterà la “Pantegana” in cartapesta, lunga 7 metri e ormai diventata uno dei simboli del Carnevale popolare veneziano. Proprio prima del ponte di Rialto, la Pantegana simbolicamente si aprirà in uno sfavillio di coriandoli, stelle filanti, fumi colorati e palloncini biodegradabili che si libreranno in aria dando così il via ufficiale ai festeggiamenti della kermesse carnevalesca. La festa si concluderà quindi in Campo dell’Erbaria, tra i piatti della cucina enogastronomica tradizionale veneziana, musica e tanto divertimento.

«Torna il carnevale in presenza e mi auguro che tutte le barche in corteo siano colorate con vogatori mascherati di tutto punto. - spiega il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, che ha personalmente scolpito la Pantegana e dato il via a questo evento 25 anni fa - Lungo il Canal Grande risuoneranno le canzoni tipiche veneziane, e davanti al ponte di Rialto, quando scoppierà la Pantegana in cartapesta, canteremo l’inno a San Marco. La festa, poi, si concluderà in campo dell’Erbaria, dove la tradizione vuole che la nostra storia sia iniziata, e qui il popolo da terra si unirà al popolo dell’acqua».