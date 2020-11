In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne, l’Università Ca’ Foscari presenta due eventi on line. Il primo dal titolo “Il tempo delle donne? Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” promosso dall’Archivio Scritture Scrittrici Migranti assieme ai Dipartimenti di Studi Linguistici e Culturali Comparati, al Dipartimento di Studi Umanistici, al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il progetto LEI. Si tratta di un incontro dove si il filo conduttore sarà il racconto di esperienze incoraggianti e positive per tutte le studentesse e studenti e giovani donne che dimostri che è possibile seguire i propri interessi e le proprie passioni superando discriminazioni sociali e professionali. E’ fondamentale la fiducia in se stesse e lo scopo di questo appuntamento è alimentare le aspirazioni delle giovani donne con la competenza, il coraggio e la determinazione di riuscire.

Programma

Il tempo delle donne?

25 Novembre 2020 10:30

ore 10.30 - 13.30

Saluti Istituzionali

Caterina Carpinato, Prorettrice alla terza missione, Università Ca’ Foscari Venezia

Ricciarda Ricorda, Archivio Scritture Scrittrici Migranti, Università Ca’ Foscari Venezia



Intervengono

Donne e smart working - Emanuela Bassetti, Imprenditrice

Io ho pensato… - Jing Li, Responsabile commercio estero con la Cina

Una brasiliana ebrea ortodossa nel Ghetto di Venezia - Syme Belicha da Fonseca Touitou, “Morenessa” e insegnante

Dalla falegnameria al commercio - Diana Caregnato, Negoziante

All’intersezione di Tech e Finanza - Sara Sollors, Direttore Esecutivo

Diritto alla salute sessuale e riproduttiva - Alessandra Cecchetto, Ginecologa

Una donna nell’informatica - Elisabetta Zecchin, Università Ca’ Foscari Venezia

Non una di meno. Ni una menos. Il racconto del corpo - Alice Favaro, Università Ca’ Foscari Venezia

Passione e diritto - Margherita Salzer, Avvocata

Salvare vite nel Mediterraneo - Vanessa Guidi, Medica a bordo della nave Mare Jonio

Coordina

M. Carmen Domínguez Gutiérrez, Università Ca’ Foscari Venezia

L'evento sarà trasmesso su piattaforma Zoom

Link: unive.zoom.us/j/84847718890

ID riunione: 848 4771 8890

ore 15.00 - 16.30

Le dicevano: “Non farlo!” e lei subito faceva. Presentazione di Le Bambinacce con la partecipazione degli autori e di studenti e studentesse di Lingua Spagnola

Introduce Ignacio Arroyo Hernández ignacio.arroyo@unive.it

con la collaborazione di Andrea Núñez Briones e Francisco de Borja Gómez Iglesias

Evento online

Link: unive.zoom.us/j/81493106200

ID riunione: 814 9310 6200

Password: Bimb25

Il secondo evento organizzato sempre per la giornata del 25 novembre dall’Università Ca’ Foscari e da CESTUDIR (Centro di Studi sui Diritti Umani) è la tavola Rotonda on line “La violenza assistita” in collaborazione con l’Ordine Avvocati di Venezia, Fondazione Feliciano Benvenuti, Camera penale veneziana “ANTONIO POGNICI”, Rete Nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio

25 Novembre 2020 15:00

“La violenza assistita”

Programma

Saluti istituzionali

Avv. Renzo Fogliata, Presidente Camera Penale Veneziana

Prof.ssa Maria Ida Biggi, Direttrice Centro Studi sui Diritti Umani Università Ca' Foscari Venezia

Avv. Monica Gazzola, Responsabile Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana

Intervengono

Cons. Maria Monteleone, Procura della Repubblica del Tribunale di Roma

Prof.ssa Sara De Vido, Università Ca' Foscari Venezia

Dott.ssa Monica Inio, Coordinatrice Centro Antiviolenza del Telefono Rosa di Treviso

Introduce

Avv. Fabiana Danesin, Vice Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia

Modera

Avv. Federica Bassetto, Commissione Diritti Fondamentali della Camera Penale Veneziana

L'incontro si terrà on-line su piattaforma zoom. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale della Fondazione “Feliciano Benvenuti”