Al via la rassegna musicologica "Jazznostop": focus sui cinque continenti

Per la sua 21esima edizione Jazznostop, la storica rassegna musicologica ideata dal Comune di Fiesso d’Artico e organizzata in collaborazione con Veneto Jazz, propone come tema “Melting Pot in Jazz: AfroAmerica in cinque continenti”. Fra gli interventi, in programma per quattro martedì fra marzo e aprile, alcune delle voci più autorevoli della musicologia afroamericana, in ambito nazionale e internazionale, con qualche novità.

Il programma

Inizia il viaggio martedì 12 marzo Luca Bragalini, che riscopre due figure brillanti del jazz italiano e milanese segnate per le origini ebraiche dalla grande e terribile storia del 900, Ezio e Renato Levi; martedì 19 marzo tocca a Ugo Sbisà, presenza nuova nella rassegna, a raccontare l’esperienza di Radio Bari, emittente di jazz e libertà sul finire della Seconda Guerra, e della rielaborazione musicale di Pino Minafra, dalla Puglia bandistica a una nuova creatività musicale internazionale; Stefano Zenni, martedì 26 marzo, riscopre l’avventura dei jazzisti americani desiderosi di conoscere e incontrare l’Africa, come Randy Weston; Francesco Martinelli, martedì 2 aprile, presenta la vita straordinaria di Chet Baker, alla luce di una recente biografia da lui curata e tradotta, per approfondire la conoscenza di un incredibile musicista troppo frainteso e incompreso.

La partecipazione ai quattro appuntamenti, ospitati nella Sala Consiliare di Fiesso d’Artico alle ore 20.45, è gratuita. Iscrizioni entro giovedì 7 marzo a biblioteca@comune.fiessodartico.ve.it.