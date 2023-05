A Mestre i nuovi laboratori musicali dedicati ai giovani under 26

Gli spazi di Hybrid Music, Teatro del Parco e Teatro Momo, gestiti dal Settore Cultura del Comune di Venezia, diventano protagonisti di un’offerta didattico-musicale interamente dedicata ai giovani under 26.

Gli eventi

Il primo appuntamento è con il laboratorio "Voce e Corpo in Connessione-Per comunicare, per performare", un’esperienza di training laboratoriale fisico, creativo ed immersivo, volta a far scoprire a ciascun partecipante strumenti utili per l’espressione di sé e per la propria capacità comunicativa ed anche l’interconnessione profonda tra la propria voce ed il proprio corpo. Il laboratorio si svolgerà mercoledì 24 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, negli spazi della sala prove polifunzionale Hybrid Music. La partecipazione al laboratorio è gratuita previa iscrizione, scrivendo a associazionetadan@gmail.com.

Quale evento collaterale al laboratorio, il giorno successivo giovedì 25 maggio alle ore 21.00 al Teatro del Parco, i partecipanti saranno invitati ad assistere a "Naüge Beng - Strade Nuove", concerto di e con Maria Roveran e Giovanni Schievano che ha lo scopo di rappresentare ciò che il performer riesce a realizzare in live stage lavorando anche mediante l’improvvisazione vocale consapevole. Roveran e Schievano hanno realizzato un progetto discografico di interesse culturale incentrato sull’idioma cimbro e le sue sonorità. Il progetto discografico è poi diventato un concerto con l'esecuzione di brani che esplorano stili musicali diversi: dal folk al blues, dal jazz alla disco tra suggestioni elettroniche capaci di condurre l'ascoltatore attraverso un viaggio sonoro suggestivo, denso di tradizione e modernità.

ElettroLab

Sempre negli spazi di Hybrid Music, nel mese di giugno si svolgeranno gli ElettroLab, laboratori di musica elettronica a cura dell’associazione culturale nusica.org. La musica contemporanea si nutre sempre più di software, computer e strumenti digitali e i tre laboratori intensivi proposti, in orario serale dalle ore 19.00 alle ore 21.30, punteranno a fornire una panoramica su come si possano utilizzare strumenti diversi per produrre musica oggi. I docenti che terranno i corsi sono tutti artisti di ampia esperienza che hanno sviluppato approcci originali e creativi articolando la loro ricerca artistica in ambiti diversi. Tutti e tre i workshop sono a partecipazione gratuita su prenotazione, scrivendo a staff@nusica.org.

Il primo appuntamento in calendario è martedì 6 giugno con Giovanni Iacovella, batterista e improvvisatore legato ai mondi dell’improvvisazione non idiomatica e della musica elettronica nel suo senso più ampio, che tratterà il tema Live Electronics.

A seguire martedì 13 giugno con Francesco Ganassin, musicista e didatta con pluriennale esperienza nel campo della ricerca al dialogo tra suono e paesaggio, tra musica ed altre forme espressive, punterà l’accento sull'uso di Sensori e Circuiti Elettronici.

Si chiude martedì 20 giugno con Frank Martino, chitarrista, compositore e producer, per un excursus sul mondo della Produzione Musicale.

Hybrid Marching Band

Hybrid Music propone ai giovani musicisti Hybrid Marching Band, laboratorio musicale con lo scopo di organizzare nell’arco temporale di due settimane una banda musicale giovanile marciante. Il laboratorio, coordinato da maestri con pluriennale esperienza, è indirizzato ai giovani musicisti che suonano strumenti a fiato, a percussione, altri strumenti acustici e a tutti coloro che suonano uno strumento e vogliono mettersi in gioco.

Gli incontri, si svolgeranno al Teatro Momo al mattino con fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00, da lunedì 12 a venerdì 23 giugno, con restituzione finale l'ultimo giorno con una marching band che percorrerà i luoghi centrali di Mestre.

Per la partecipazione al laboratorio (con un minimo di 20 ragazzi) è richiesto un contributo di iscrizione di 60 euro. Per iscriversi inviare una mail a hybridmusic@comune.venezia.it.