Alla Querini Stampalia parte "Shall we go?", un laboratorio teatrale rivolto a ragazzi dai 14 ai 20 anni

Il Teatro di Cittadinanza prosegue il suo percorso itinerante nei diversi spazi della città lagunare, coinvolgendo cittadini di tutte le età: alla Fondazione Querini Stampalia, infatti, sta per partire Shall we go?, un laboratorio teatrale liberamente ispirato ad Aspettando Godot di Samuel Beckett rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni.

«Il teatro per noi continua ad essere un’esperienza di aggregazione e di costruzione di una collettività che sperimenta, si interroga e agisce condividendo valori e idee; un teatro che si confronta con il passato, progettando il futuro – spiega il regista e ideatore Mattia Berto –. Ci tengo a ringraziare Rubelli Group e Roberto Piffer Venezia per il sostegno».

Il laboratorio

Come trascorri il tuo tempo? Sei in attesa di qualcosa o di qualcuno? Che aspettative hai per il domani? Sei pronto per andare? Il Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto cerca un gruppo di giovani del territorio che abbiano voglia di partecipare a un laboratorio teatrale che si terrà alla Fondazione Querini Stampalia, luogo da sempre aperto alle sperimentazioni e alle generazioni. A partire dalle suggestioni del testo più famoso del Teatro dell’Assurdo, i partecipanti dell'iniziativa si interrogheranno sul momento presente, sulla sua velocità e lentezza, sui desideri, sulle speranze e previsioni future.

Il laboratorio si terrà lunedì 26 febbraio, 4, 11, 18 e 25 marzo, dalle 16 alle 18. La performance finale avrà invece luogo mercoledì 27 marzo alle ore 17.00. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni scrivere a didattica@querinistampalia.org indicando nell’oggetto "Teatro di Cittadinanza".