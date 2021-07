Marghera Estate e Cinemoving: annullati gli appuntamenti di questa sera

Il settore Cultura del Comune di Venezia ha reso noto che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per questa sera, martedì 13 luglio, gli spettacoli all'aperto saranno annullati.

Annullate le serate di oggi

In particolare, sarà rinviata a lunedì 19 luglio, alla stessa ora, la proiezione del film "Captain Fantastic", in programma al Parco di San Giuliano nell'ambito di Cinemoving 2021; mentre sarà comunicata quanto prima la data di recupero del concerto di "Angela Milanese Quartet", previsto per questa sera nell'arena di Marghera Estate.