Mirano, mercatino extra large e giri in carrozza

Doppio appuntamento di primavera domenica a Mirano, dove al tradizionale mercatino mensile dell'antiquariato, sarà abbinata la nuova proposta del progetto "Mirano l'isola che non c'è", con la novità dei giri in carrozza per scoprire le bellezze della città e i suoi angoli più nascosti. “Gli oggetti dei nonni”, il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo promosso da Confcommercio del Miranese e Comune di Mirano, torna nella sua versione extra large, con l'area espositiva nella sua massima espansione che coinvolge anche via Barche e via Castellantico.

In campo scenderanno oltre 150 espositori, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. Assieme a questa grande mostra, torna la proposta varata il mese scorso da Confcommercio del Miranese con il gruppo dei commercianti di Mirano nell'ambito del distretto del commercio di Mirano, per valorizzare il turismo di prossimità.

"Mirano l'isola che non c'è" punta a coinvolgere i visitatori locali e non solo, con operatori che per l'intera giornata accompagneranno in carrozza chi lo desidera alla scoperta di percorsi dall'alto valore simbolico e turistico. Una proposta ambiziosa, che sta suscitando curiosità anche fuori città e che coinvolge operatori turistici, agenzie e alberghi del territorio. L’idea è quella di mettere in rete i siti di interesse locale, inserendoli in un circuito per incentivarne la conoscenza e visibilità e soprattutto di farlo in una modalità del tutto innovativa, accessibile a tutti ed ecologica. Per prenotare un tour in carrozza tra le bellezze di Mirano e delle sue periferie, con partenza da via Castellantico, basta inviare un'email all'indirizzo email: marketing@confcommerciodelmiranese.it Non mancherà, infine, anche questa domenica il connubio con la buona tavola, grazie al percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", che propone menù speciali in molti ristoranti e locali del centro storico, mentre per tutta la giornata i negozi della piazza e delle vie limitrofe rimarranno aperti per offrire una domenica all’insegna dello shopping e della socialità.