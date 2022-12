Natale con un sorriso: tutti gli spettacoli gratuiti nel Veneziano

È in arrivo "Natale con un sorriso 2022", con spettacoli ed eventi dal vivo in tutte le province del Veneto in occasione delle imminenti festività. Il progetto è promosso dalla Regione del Veneto nell’ambito del “Progetto Prossimità” in collaborazione con Arteven, e porterà nelle piazze e nei teatri di oltre 60 città numerosi appuntamenti, che avranno luogo da dicembre a gennaio.

Di seguito, tutti gli appuntamenti previsti per questa settimana in provincia di Venezia: