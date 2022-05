Gardigiano di Scorzé, due fine settimana con la 44. festa dell'asparago e della fragola

Gardigiano riparte con la 44esima edizione della Festa dell’asparago di Badoere e della Fragola di Gardigiano. Due i fine settimana di festa: da venerdì 6 a domenica 8 maggio e da venerdì 13 a domenica 15 nella tensostruttura all’interno del piazzale della parrocchia di San Donato. Sarà aperto per l’occasione il piccolo museo della parrocchia. «Sarà un’edizione dal sapore particolare perché darà sicuramente il suo contributo nell’aiutare la comunità a tornare a quel modo di stare insieme che da troppo tempo non viviamo più» spiega Lorenzo Michielan presidente della Pro Loco di Scorzè.

«Sono tanti i produttori del Consorzio dell’Asparago di Badoere distribuiti tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Il nostro Comune è l’unico in provincia di Venezia a vantare il titolo di produttore dell’Asparago Igp (Indicazione geografica protetta). Ringrazio fin d’ora i cento volontari che si prodigheranno per la buona riuscita della festa e che sono già al lavoro». La festa aderisce a “Germogli di primavera” la grande rassegna gastronomica dedicata all’asparago di Cimadolmo e Badoere promossa dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (Unpli) Veneto. Tra gli appuntamenti in programma venerdì 6 alle 19.30 la cena delle scuole per le famiglie dei bambini che frequentano le scuole elementari e dell’infanzia di Gardigiano.

Sabato 7 alle 19 la cena degli sponsor, le aziende del territorio che sostengono la festa. Domenica 8 alle 11.15 l’inaugurazione con le autorità locali, provinciali e regionali. Partecipa la banda musicale “Luise & Scattolin” di Zero Branco. Alle 12.30 e alle 18.30 apertura stand gastronomico; alle 12.30 pranzo speciale per la Festa della Mamma. Si ritorna poi venerdì 13 maggio alle 20 con la decima edizione della cena della costata. Sabato 14 serata giovani con menù particolare. Domenica 15 alle 8.30 escursione in bicicletta da piazza Giovanni Paolo II di Gardigiano. Destinazione Zero Branco con visita al museo della civiltà contadina della famiglia Donà. Accompagna la guida naturalistica Davide Simionato che farà conoscere ai partecipanti le bellezze naturalistiche del territorio. (Iscrizioni: info@germoglidiprimavera.tv o info@prolocoscorze.it. Alle 9.30 25esima Motofragola aperto a tutti i tipi di moto organizzato dal Moto Club Scorzè a cui farà seguito il pranzo. Alle 14.30 “Germogli in arte” laboratorio educativo-creativo con l’artista Marilena Corallo. Alle 22 chiusura della festa con torta gigante per tutti. Nei giorni di festa aperto lo stand gastronomico anche per asporto.