Sabato 2 marzo Tiramisù Party all’Emisfero di Trebaseleghe con degustazioni gratuite

Ore 11 degustazioni gratuite, dalle 14.30 laboratorio per bambini, dalle 17.00 gara tiramisù per ragazzi. Iscrizione obbligatoria.

Quando Dal 02/03/2024 Ore 11 degustazioni gratuite, dalle 14.30 laboratorio per bambini, dalle 17.00 gara tiramisù per ragazzi. Iscrizione obbligatoria.

Ritorna a pochi passi da Venezia il Tiramisù Party: una giornata piena di dolcezza e creatività con laboratori, gare e assaggi in compagnia del Campione del Mondo Stefano Serafini e del suo Tiramisù, il più buono del mondo!

Tiramisù Party: il programma

Reduce del grande successo dello scorso anno, l'irresistibile evento si terrà presso il Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe (Via Malcanton 40, Trebaseleghe - PD), con l'obiettivo di celebrare l'iconico dolce veneto, simbolo indiscusso del made in Italy.

Ecco il programma dell’edizione di quest’anno, che si terrà sabato 2 marzo: si parte dalle ore 11 con le degustazioni gratuite del Tiramisù realizzato da Stefano Serafini, un appuntamento imperdibile per tutti i golosi e naturalmente per tutti i fan del buonissimo dolce. Nel pomeriggio ci sarà invece spazio per una grande novità che coinvolgerà tanti giovani aspiranti chef e le loro famiglie. ?Dalle 14.30 ci sarà un laboratorio dedicato ai più piccoli (4-9 anni), mentre alle 17.00 partirà una gara di tiramisù per ragazzi dagli 8 ai 13 anni accompagnati da un adulto.?

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati ed è obbligatoria l’iscrizione online cliccando sul seguente link, dove si potrà selezionare l’attività che si vuole svolgere.

Sabato 2 marzo preparatevi a vivere un giorno all’insegna della dolcezza, con il Tiramisù Party all’Emisfero di Trebaseleghe: durante tutta la giornata potrete degustare il Tiramisù del campione del Mondo Stefano Serafini e soprattutto potrete gareggiare insieme a figli e nipoti per preparare il vostro buonissimo Tiramisù.

Il Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe vi aspetta numerosi!