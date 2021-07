VivaVetro: la 5ª Venice Glass Week sostiene i maestri vetrai e guarda ai giovani

#Vivavetro, è questo il titolo della quinta edizione della The Venice Glass Week, festival internazionale che dal 2017 celebra e promuove l’arte del vetro lagunare. La manifestazione, che anche quest'anno sarà diffusa nella città storica, a Murano e Mestre, si terrà dal 4 al 12 settembre. È stata presentata questa mattina nella Sala del Portego di Palazzo Franchetti, alla presenza dell'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, e dei rappresentanti delle istituzioni parte attiva nell'organizzazione dell'evento.

Festival diffuso tra Venezia e terraferma

Il festival, mai come quest'anno, sostiene la produzione dei mastri vetrai di Murano, dopo un periodo molto delicato, e pone l’accento sull’energia senza tempo del vetro muranese, rivolgendosi ai più giovani. Saranno proprio le nuove generazioni, bambini e adolescenti con famiglie e scuole, il pubblico principale di mostre ed eventi pensati "ad hoc". Tra questi, si ricordano la collezione di animali in vetro di Pierre Rosenberg, "Le stanze del vetro" a San Giorgio Maggiore e la "Murano Glass Toys" a cura del Consorzio Promovetro.

Gli eventi della manifestazione saranno per la maggior parte ad ingresso gratuito e avranno come tema conduttore il vetro artistico. Le mostre saranno, come detto, diffuse anche in terraferma e proprio a Mestre sarà organizzata "Perle in vetrina", esposizione diffusa che interesserà i negozi del centro di Mestre, dove saranno valorizzate collane in vetro realizzate da maestri contemporanei. L'iniziativa assume maggior rilievo dopo che l'arte delle perle in vetro è stata inserita da poco nel Patrimonio dell'Umanità Unesco. A Forte Marghera, invece, troverà spazio una rassegna fotografica dedicata a perlere e impiraresse. Il programma completo della Venice Glass Week sarà presentato nel corso di una conferenza stampa il prossimo mese di settembre.

«Nonostante la situazione delicata i numeri di questo evento sono in crescita - ha detto Mar - Sono due gli aspetti importanti legati alla Glass Week di quest'anno: l'attenzione ai giovani, la voglia di passare loro il testimone e fare in modo che un artigianato così importante e caratterizzante venga trasmesso alle nuove generazioni e susciti la loro curiosità, e l'interesse verso una lavorazione particolare come quella delle perle di vetro, dopo il riconoscimento dell'Unesco dello scorso gennaio».

Tra le iniziative della manifestazione ci sarà anche una mostra personale dell'artista muranese Marco Toso Borella, allestita presso la vetreria Mazzega, dal titolo Elements. «Il mio auspicio - afferma l'artista, rappresentante dell'antica tecnica del graffito su oro applicato al vetro di Murano - è che manifestazioni come questa siano occasione di porre al centro dell'attenzione internazionale l'autenticità del Vetro di Murano, la sua storia e la sua tradizione, oggi così tanto compromesse dalla crisi economica».