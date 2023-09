A Venezia arriva un corso di fundraising rivolto a tutte le associazioni di volontariato

Le risorse finanziarie per i progetti di impatto sociale sono sempre difficili da reperire per i volontari di Venezia. Una difficoltà che ha spinto il Centro di Servizio per il volontariato della Città metropolitana di Venezia ad organizzare un corso di fundraising. Si tratta di un percorso formativo, dal nome "Fondi dal Basso", e di accompagnamento per la realizzazione di campagne di crowdfunding che coinvolgano le comunità in progetti che favoriscono un cambiamento positivo.

Il percorso prevede tre appuntamenti formativi e l’attivazione di un servizio di consulenze individuali agli enti del terzo settore iscritti, inoltre le tre migliori campagne proposte durante il corso potranno beneficiare di una campagna di promozione supportata dal Centro di Servizio per il volontariato di Venezia nei propri canali di comunicazione.

Il corso, organizzato dal centro veneziano per il volontariato, in collaborazione con Terzofilo (e in programma a partire dal 2 ottobre fino al mese di novembre, nella sede del centro in viale Ancona a Mestre), si propone di dare una formazione di base alle organizzazioni che vogliono iniziare a rendere la loro attività di fundraising più strutturata e strategica. Partendo da alcuni dati di scenario necessari a comprendere le motivazioni al dono e le modalità per coinvolgere i donatori in un contesto di continuo cambiamento come quello attuale, il percorso propone poi un approfondimento sulle principali tecniche di fundraising. In chiusura del percorso verrà trattato approfonditamente lo strumento del crowdfunding. Una volta concluso il percorso formativo verrà attivato un servizio di consulenze individuali agli enti del terzo settore iscritti.

L'iscrizione è obbligatoria, previa compilazione di un modulo online.