Borse Marie Curie: 4,7 milioni a Ca' Foscari per 20 nuovi progetti di ricerca

L’Università Ca’ Foscari Venezia ha annunciato di aver ottenuto finanziamenti europei per 20 progetti “Marie Skłodowska-Curie”, il più ambito finanziamento Ue per un giovane ricercatore, per un totale di 4,7 milioni di euro. «L’attrattività di Ca’ Foscari cresce anche tra le ricercatrici e i ricercatori provenienti da Atenei europei – ha sottolineato la rettrice Tiziana Lippiello, durante il discorso di inaugurazione dell’Anno Accademico - qualche giorno fa è stato comunicato l’esito del bando 2023 Marie Curie Postdoctoral Fellowships: il nostro Ateneo ha ottenuto 20 fellowship per un finanziamento complessivo di 4,7 milioni di euro, posizionandosi fra le prime 10 università europee per numero di borse vinte. Dal 2014 siamo il primo ateneo italiano per numero totale di Marie Sklodowska-Curie Fellowship individuali vinte. Sono quasi 200 le ricercatrici e ricercatori Marie Curie che, con un percorso internazionale, sono ambasciatori della ricerca di Ca’ Foscari nel mondo».

I progetti vincenti riguardano ambiti disparati, dalla vita religiosa nella Cina tardo-imperiale, alla cura e alla medicina del corpo femminile nell’Italia rinascimentale, dalla paternità transnazionale degli immigrati pakistani in Italia, allo sviluppo di una nuova funzionalità sintattica dei verbi di moto nelle lingue italo-romanze. Le ricerche saranno sviluppate da studiosi e studiose di 11 nazionalità diverse, quasi tutti provenienti da istituzioni di ricerca estere (Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Pakistan, Spagna, Repubblica Ceca, Germania). I ricercatori condurranno i loro progetti biennali o triennali tra Ca’ Foscari e altre università o centri di ricerca distribuiti in Giappone, Stati Uniti, Singapore, Cile, Canada e Svizzera, fa sapere l'Università lagunare. Le borse di ricerca Marie Curie si distinguono tra Global (due anni di ricerca all’estero e rientro a Ca’ Foscari per un anno) e le European fellowship (due anni di ricerca a Ca’ Foscari). I nomi dei premiati: Pietro Terzi, Artemis Papatheodorou, Jacopo Scarin, Martina Biondi, Flavia Tudini, Altea Pericoli, Chiara Cigarini, Daniele Durante, Laura Agar Paz Rescala, Dunja Jelenkovic, Valentina Serio e Valeria Russo per la Global Fellowship; Olegovich Demyan Belyaev, Giacomo Savani, Julie Lefort, Imran Syed, Irene Amato, Nicolas Stoll, Donato Verardi, Victor Willi per la European fellowship.

Intitolato alla prima donna premio Nobel, il programma della Commissione europea “Marie Skłodowska-Curie” seleziona e finanzia annualmente i talenti più promettenti della ricerca offrendo loro l’opportunità di condurre un proprio progetto scientifico spostandosi tra istituzioni e paesi. Grazie all’attenzione dell’ateneo veneziano, la comunità di “Marie Skłodowska-Curie” fellow cafoscarini è cresciuta e conta oggi 188 ricercatrici e ricercatori.