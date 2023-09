Il rettore Iuav Benno Albrecht interverrà all'assemblea generale delle Nazioni Unite

Il rettore dell'Università Iuav di Venezia interverrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Benno Albrecht, rettore dell'ateneo veneziano, è stato, infatti, invitato per parlare della ricostruzione in Medio Oriente durante il dibattito generale che si svolgerà dal 19 al 26 settembre 2023 e sarà centrato sul tema: “Ricostruire la fiducia e riaccendere la solidarietà globale: accelerare l’azione sull’Agenda 2030 e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile verso pace, prosperità, progresso e sostenibilità per tutti”.

Benno Albrecht interverrà venerdì 22 settembre nell’ambito di un side-event dedicato alla ricostruzione in Medio Oriente.

Il titolo del suo intervento, RECONSTRUCT, si può leggere come acronimo REconcile CONflict through STrategic Resilience in Urban Contexts and Territories, ovvero “riconciliare il conflitto attraverso la resilienza strategica in contesti e territori urbani”. Si tratta di un tema di ricerca primario per Benno Albrecht e per la Scuola Iuav, che ha sviluppato studi in grado di rivoluzionare l’approccio alle strategie di ricostruzione di città e territori. Le ricerche di Iuav hanno rilevato che la ricorrenza ciclica dei conflitti nelle zone colpite da eventi estremi (per esempio urbicidi) dipende anche da una “cattiva” ricostruzione. Per questo viene proposto il passaggio da una strategia top-down a una bottom-up, in grado di trasformare tutti i parametri finanziari e urbanistici. La progettazione urbana va ripensata non come semplice riproposizione di uno scenario passato, ma come strumento di rigenerazione che innesca cambiamenti continui, complessi, creativi, imprevedibili, circolari e sostenibili.

Guerra e urbicidi, cambiamenti climatici e catastrofi naturali, disagi sociali ed economici caratterizzano la società del rischio globale e sono fattori che nel prossimo futuro giocheranno un ruolo decisivo nell'ambiente urbano. L’intervento di Benno Albrecht porterà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il contributo della Scuola veneziana: un nuovo sguardo progettuale e idee concrete sul tema della ricostruzione sostenibile di città e territori.