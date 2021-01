Iuav lancia un nuovo master in Contract Design for Public Interiors

L'università Iuav lancia un nuovo master dedicato al Contract Design for Public Interiors. Il master, della durata di un anno e per un massimo di 20 persone intende approfondire la capacità di risposta alla domanda di forniture per grandi e medi progetti tra le più efficaci per affrontare la competizione dei mercati globali. Nelle nuove logiche del contract, che si applica a spazi sia pubblici che privati, esterni e interni, le aziende si trovano nella necessità di ridefinire i contributi e le competenze dei designer che dovranno progettare e gestire questa specifica tipologia di forniture. Il master, permetterà quindi ai suoi partecipanti di acquisire capacotà e competenze progettuali di Product, Visual, Interior Design e Project Management.



Il coordinatore scientifico Alberto Bassi sostiene che “Il master Iuav risponde a questa nuova richiesta e si propone di formare figure professionali interdisciplinari, capaci di creare strategie e identità e in grado di progettare, gestire e visualizzare progetti contemporanei di spazi pubblici interni. Professionisti che interagiscano in modo integrato all’interno delle dinamiche delle aziende e dei diversi interlocutori coinvolti (dalla committenza a altre figure di progettisti).” Il master è fondato sulla collaborazione sinergica con le imprese del territorio, con le quali saranno condivise attività, workshop intensivi e il tirocinio finale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 1 febbraio 2021.