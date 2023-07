Iuav: è record di iscrizioni per la triennale in architettura

L'università Iuav di Venezia è diventata un punto di riferimento per il mondo dell'architettura al punto che quest'anno si è toccato il record di iscritti per la laurea triennale, 1140 domande per 420 posti disponibili, superando il record delle 975 preiscrizioni dello scorso anno. Un bellissimo traguardo per l'ateneo veneziano che cresce ogni anno di più e si conferma una delle università più ambite in Italia dai futuri studenti di questa disciplina.

Gli ultimi anni, in controtendenza rispetto all’andamento sul piano nazionale, le preiscrizioni alla laurea triennale in Architettura Iuav hanno registrato un incremento annuale progressivo (468 nel 2019, 690 nel 2020, 805 nel 2021, 975 nel 2022), coprendo tutti i posti disponibili e soprattutto favorendo una migliore selezione fra gli studenti e le studentesse che superano il test di ammissione, quest’anno previsto per il 27 luglio in modalità telematica.

All’ottimo risultato della laurea triennale si aggiunge l’incremento delle preiscrizioni al corso di laurea magistrale in inglese “Architecture”, chiuse nel marzo scorso con 277 richieste per 60 posti disponibili.

Chiuderanno invece il 24 agosto le iscrizioni al corso di laurea magistrale in Architettura, che già ora registrano un raddoppio delle richieste pervenute lo scorso anno nello stesso periodo.

Il buon esito delle preiscrizioni premia la specificità dell’insegnamento dell’architettura all’Università Iuav di Venezia, dove la formazione alla progettualità è arricchita dalle interazioni tra le discipline del design, delle arti, della moda, della comunicazione. Elemento di valore sempre più strategico, considerando quanto, oggi, la figura dell’architetto si colloca in una sfera professionale di confine tra competenze e conoscenze diverse.

Anche quest’anno inoltre si conferma buono il posizionamento del corso di laurea triennale in Architettura Iuav secondo la recente classifica Censis, che colloca Iuav al quarto posto nazionale con 97,5 punti, a poca distanza dal Politecnico di Milano (98 punti).

Restano aperte fino 21 agosto 2023 le iscrizioni a tutti gli altri corsi di laurea triennale Iuav, ad eccezione della triennale di urbanistica, a cui ci si può iscrivere fino al 13 settembre. Le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale si chiudono il 24 agosto 2023.