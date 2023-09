Ca' Foscari: primato di internazionalità, è l'ateneo italiano con la maggiore mobilità studentesca

L'Università Ca' Foscari Venezia si conferma uno degli atenei più internazionali d'Italia e d'Europa. L'università veneziana, infatti, si è classificata al primo posto tra gli atenei italiani con una maggiore mobilità studentesca in uscita e al quarto posto tra quelli europei nella nuova classifica 2024 QS Europe University Rankings. Un primato che dà sempre più prestigio all'università veneziana che entra a pieno titolo tra i migliori atenei del nostro Paese e d'Europa in fatto di internazionalità. Il risultato di Ca’ Foscari è, inoltre, il miglior risultato in assoluto per un indicatore tra le università italiane. Nessun altro ateneo italiano, infatti, ha ottenuto un piazzamento così alto in Europa in uno degli indicatori considerati. Una conferma dei risultati ottenuti negli ultimi anni in termini di internazionalità e di opportunità sempre crescenti per gli studenti e le studentesse di poter usufruire durante la loro carriera di esperienze all’estero, essenziali per la formazione al giorno d’oggi.

Per quanto riguarda la classifica generale, Ca’ Foscari si posiziona al 227esimo posto a livello europeo e 17esimo nel panorama italiano. Buono anche il risultato che vede l’ateneo veneziano al 56esimo posto in Europa per la mobilità degli studenti in entrata e al quarto posto in Italia. Ca’ Foscari si posiziona inoltre al quinto posto in Italia per numero di docenti internazionali.

“Il risultato ottenuto nel QS Europe University Rankings conferma la progressiva crescita di Ca’ Foscari sul piano internazionale - ha dichiarato la rettrice Tiziana Lippiello -. Anche a livello globale, nell’ultimo QS World University Ranking Ca’ Foscari è il secondo ateneo in Italia a crescere di più, scalando centinaia di posizioni. L’internazionalizzazione in particolare continua a essere la cifra distintiva di Ca’ Foscari, con gli oltre 500 accordi in essere per la mobilità studentesca e i 30 diplomi doppi e congiunti con università di tutto il mondo. A ciò si aggiunge l’aumento di docenti, studentesse e studenti che scelgono di studiare a Venezia e a Ca’ Foscari, una università da sempre aperta al mondo”.

Il nuovo ranking, collegato alla QS World University Rankings, tra le più influenti classifiche degli atenei mondiali, prende in considerazione Istituzioni di paesi appartenenti al Consiglio d’Europa e dunque più facilmente comparabili tra loro avendo caratteristiche simili. Nel ranking sono state valutate 690 istituzioni europee di cui 52 italiane.