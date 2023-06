Come richiedere la carta d'identità elettronica a Venezia

Vi sta per scadere la vecchia carta di identità cartacea e volete prendere appuntamento per fare quella elettronica? Se non sapete come funziona la richiesta di carta di identità elettronica a Venezia e qual è lo sportello comunale a cui rivolgersi questo articolo è per voi perché vi spiegheremo passo passo come richiedere nel Comune di Venezia la carta di identità elettroncia.

A partire dal 09/02/2018 presso tutti gli sportelli anagrafici del Comune di Venezia il documento di identità è rilasciato esclusivamente nel formato elettronico. Questa tipologia di carta rende il processo di richiesta dell'identità digitale (SPID) più facile e veloce, perchè viene meno la necessità di farsi identificare "de visu" dall'operatore dell'Identity Providere prescelto; basterà infatti utilizzare le credenziali di autenticazione che si riceveranno insieme alla carta, tramite lettori da tavolo commerciali e da smartphone dotati di interfaccia NFC (Near Field Communication). Inoltre, il documento, consente di non fare la fila ai varchi elettronici alle dogane di tutti i paesi in cui è possibile viaggiare con la carta d'identità. Con la carta d'identità elettronica si hanno, inoltre, registrate le proprie impronte digitali e l'eventuale volontà di donazione degli organi e tessuti. Il costo è di 22,21 € e si riceve entro 6 giorni lavorativi direttamente a casa (stampata ed inviata a cura dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS). La durata è di 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori con età dai 3 ai 18 anni e 3 anni per età inferiore ai 3 anni.

Documentazione da presentare

Una foto tessera recente su sfondo bianco conforme a prescrizioni del Ministero dell'Interno per il rilascio del passaporto

Tessera sanitaria plastificata

carta d'identità scaduta / deteriorata o nel caso di furto / smarrimento la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza

Per i cittadini stranieri, un valido documento per il soggiorno

In caso di cittadino minore dovranno essere presenti, oltra al minore, entrambi i genitori o uno solo purchè munito di apposita dichiarazione di assenso dell'altro genitore e della fotocopia di un documento d'identità dello stesso, in caso contrario la carta d'identità digitale non avrà validità per l'espatrio (per i minori con cittadinanza straniera o dell'Unione Europea non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l'espatrio, in quanto il documento non costituisce titolo per l'espatrio)

Quanto costa la carta di identità elettronica

16,79 euro (costi nazionali) + 5,42 (diritti di segreteria comunali) per un totale di 22,21 €

Quanto dura la carta di identità elettronica

La Carta d'Identità ha validità:

maggiorenni: 9 anni + i giorni intercorrenti tra la data del rilascio e la data di nascita

minori con età dai 3 ai 18 anni: 5 anni

minori con età inferiore ai 3 anni: 3 anni

Come prenotare per il rilascio della carta di identità elettronica

Per rinnovare o richiedere per la prima volta la carta d'Identità è necessario recarsi agli sportelli Anagrafe previo appuntamento on-line alla pagina "prenotazione appuntamento per carta d'identità" o contattando il Call Center Unico tramite il numero telefonico 041041, e presentando idonea documentazione richiesta.

Uffici anagrafe per il rilascio della carta d'identità elettronica

ANAGRAFE DI VENEZIA CENTRO STORICO (SEDE CENTRALE)

Sede: Ca' Loredan San Marco 4142 (ingresso da calle Loredan) e San Marco 4161 (ingresso da calle del Carbon) - 30124 Venezia

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Il primo giovedì del mese dalle ore 8.45 alle ore 13.00

SPORTELLI ANAGRAFE LIDO

Sede: Via Sandro Gallo 32 - piano terra

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

SPORTELLI ANAGAFE PELLESTRINA

Sede: Pellestrina 639 - primo piano senza ascensore

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Il primo giovedì del mese dalle ore 8.45 alle ore 13.00

SPORTELLI ANAGRAFE MURANO

Sede: Fondamenta da Mula 153 - piano terra

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

Mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

SPORTELLI ANAGRAFE BURANO

Sede: Sestiere San Martino Destra 179 - piano terra

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

Martedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

ANAGRAFE DI MESTRE (SEDE CENTRALE)

Sede: Palazzo della Provvederia Via Palazzo 8 – piano terra - 30170 Mestre

Orario di apertura al pubblico previo appuntamento:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30

Il primo giovedì del mese dalle ore 8.45 alle ore 13.00

SPORTELLI ANAGRAFE MARGHERA

Sede: Piazza del Municipio 1 – 1° piano

Orario di apertura al pubblico dal 01.02.2023 previo appuntamento:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00