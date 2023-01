Piogge sparse nel Veneziano, in serata picco di acqua alta a 100 centimetri

Il maltempo imperversa in Veneto con piogge diffuse e qualche spolverata di neve in montagna. A Venezia c'è attesa per gli sviluppi dell'acqua alta prevista in 100 centimetri sul medio mare alle 21.15 di martedì, ma in evoluzione per i giorni successivi. In particolare, mercoledì sera, attorno alle 21.55, dovrebbe raggiungere un picco massimo di 90 centimetri.

Secondo Arpav, la probabilità di pioggia, nel complesso è medio-bassa (25-50%), per fenomeni da locali a temporaneamente sparsi e generalmente modesti. Il limite delle nevicate è sceso al fondovalle a cominciare dai 400-700 metri di quota ma con possibile ulteriore abbassamento fino alle colline pedemontane. Le precipitazioni nevose registrate nella notte vanno dai 2-5 centimetri fino ai 10 sulle cime dolomitiche. Le temperature minime sono al di sopra della media stagionale, con Venezia attorno ai 6 gradi.