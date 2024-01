Meteo, perturbazione in arrivo da mercoledì 17

Torna a farsi sentire l'inverno sul Veneto, e in tutto il Nordest, con un via vai di perturbazioni previste nei prossimi giorni. Ecco le anticipazioni di 3Bmeteo.

Il tempo è tendenzialmente stabile martedì 16 gennaio: le correnti più fredde da nord riportano condizioni soleggiate sulla regione ma anche un abbassamento delle temperature, che si fa sentire soprattutto in montagna con intense gelate.

Per mercoledì, invece, è confermato l'arrivo di una perturbazione atlantica con precipitazioni deboli o moderate diffuse già dal mattino sulle zone pianeggianti, per poi estendersi da metà giornata anche sulle Dolomiti. Stante l'aria fredda affluita martedì, inizialmente la neve cadrà fino a quote di bassa collina (200-400 metri) e anche sul fondovalle della Val Belluna. Nel pomeriggio-sera il limite delle nevicate si alzerà verso i 700-1000 metri sulle Dolomiti e fin verso 1500-1700 metri sulle Prealpi. Sulle Dolomiti sono attesi circa 20-30 centrimeti di neve fresca in quota.

Giovedì la perturbazione si allontanerà rapidamente dal Veneto. Già dal mattino torneranno condizioni di tempo asciutto, seppur con nuvolosità diffusa che tenderà a persistere sulle zone di pianura e prealpine. Venerdì confermato il transito di un nuovo fronte freddo con qualche pioggia nella prima parte del giorno, poi le correnti fredde da nord spazzeranno via nubi e umidità regalando un weekend dai cieli tersi e limpidi su tutto il territorio. Le temperature si abbasseranno nuovamente, specie in montagna, con il ritorno di gelate diffuse e intense.