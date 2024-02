Prosegue il maltempo, previsti rovesci fino a venerdì

Il maltempo ha colpito duramente il Veneto, a causa della persistenza di una circolazione ciclonica che ormai da oltre due giorni sta producendo incessanti precipitazioni. A farne le spese sono state in particolar modo la fascia prealpina veneta, con picchi di pioggia di oltre 120 millimetri, e la pianura vicentina, con punte di 100. «Accumuli - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -, che sommandosi agli oltre 30-40 millimetri della notte appena trascorsa, sfiorano localmente punte di 200 in 36 ore. Questo fatto - prosegue -, unitamente al rialzo della quota neve per via dei venti sciroccali, sta determinando condizioni di criticità con fiumi in piena, locali esondazioni e allagamenti, in particolare tra Vicentino e Padovano».

Nella giornata di mercoledì il tempo resterà ancora a tratti perturbato, con precipitazioni sparse anche in territorio veneziano. Rovesci saranno possibili fino alla giornata di venerdì, «pur con delle pause asciutte», precisa Ferrara. Sabato dovrebbe esserci una tregua dal maltempo, «mentre domenica arriva una nuova perturbazione con rischio piogge entro fine giornata, ancora da confermare».

In queste giornate piovose, le temperature massime si attesteranno attorno i 13/15 gradi, mentre le minime tra gli 8 e i 10 gradi. Previsto scirocco a tratti sostenuto e marea alta lungo la costa, con un picco di oltre 100 centimetri per venerdì 1 marzo.