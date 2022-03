Elezioni comunali, il centrosinistra a Marcon converge sul candidato sindaco Marco Casoni

In vista delle elezioni amministrative 2022, le forze del centrosinistra di Marcon si schierano compatte attorno alla figura di Marco Casoni. Segretario del Pd di Marcon e imprenditore attivo per oltre 40 anni nel mondo della moda, Marco Casoni lancia la campagna elettorale in rappresentanza di tutte le forze progressiste del territorio comunale. «Colgo con entusiasmo la sfida della candidatura a sindaco di Marcon in rappresentanza di un centrosinistra allargato che può contare su solide radici nella società civile e nel tessuto imprenditoriale di questa comunità», dichiara Casoni.

Classe 1960, Marco Casoni è nato a Milano e ha vissuto a Palermo e a Mestre prima di divenire cittadino di Marcon nel 1994. Sposato con Elisabetta, ha due figli. Dopo la maturità scientifica al Berto di Mogliano si è laureato in Economia e commercio a Ca’ Foscari. Per 42 anni ha gestito assieme alla moglie un’affermata agenzia di rappresentanza nel campo della moda con sede a Marcon e a Milano, svolgendo consulenze per numerose aziende italiane ed estere. L’impegno politico lo ha portato tra il 1997 e il 2002 a ricoprire il ruolo di consigliere comunale a Marcon per i Democratici di Sinistra, partito per la cui sezione locale ha anche rivestito la carica di segretario. Tra il 2005 e il 2008 è stato componente del cda di Vesta spa. È appassionato di sport (running, sci, tennis) e di motociclismo (foto sotto: Marco Casoni).

«In questa complessa fase di transizione, caratterizzata dalle ricadute negative della crisi pandemica e dalle crescenti tensioni internazionali, la nostra coalizione è chiamata a farsi interprete delle necessità di tutti i cittadini, a partire da quelli più fragili, sostenendo e accompagnando gli abitanti in un percorso che li porti a sentirsi effettivamente cittadini di Marcon - ha detto -. Intendo infondere in questo impegno ? conclude Casoni ? i valori che hanno sempre ispirato il mio percorso e che trovano nella ricerca della condivisione nella comunità la loro pietra angolare». La coalizione presenterà a breve il programma, che prevede «il dialogo con enti e amministrazioni del territorio metropolitano puntando a intercettare le opportunità offerte dal Pnrr, dando nuove opportunità ai giovani, rilanciando lo sport, attingendo al tessuto associativo, sostenendo la creazione di una nuova Casa delle associazioni. Allo stesso tempo, s’intende supportare le competenze e la capacità imprenditoriale dei commercianti, creando un ufficio dedicato alle imprese. Grande attenzione sarà posto al tema della sicurezza, potenziando i sistemi di videosorveglianza e promuovendo iil controllo di vicinato. Mai come ora, infine, occorre programmare importanti investimenti nelle energie alternative».

Oltre a Marcon, vanno al rinnovo delle amministrazioni quest'anno i Comuni di Jesolo, Mira (il più grande con 38.500 abitanti), Mirano, Santa Maria d Sala, Campagna Lupia, Noventa di Piave, Pramaggiore e Salzano.