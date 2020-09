Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La soddisfazione di Brugnaro dopo la vittoria, tra gli applausi e gli abbracci | VIDEO

Nel tardo pomeriggio di martedì il sindaco ha incontrato la stampa e i sostenitori nel "punto fucsia" di via Poerio, a Mestre. Ha parlato di un «risultato storico» e analizzato brevemente il voto, spiegando che i cittadini «hanno creduto in ciò che abbiamo fatto in questi anni»