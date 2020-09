Chiusura della campagna elettorale, ecco i programmi dei candidati sindaci

Alcuni chiudono giovedì sera, altri venerdì. Fra i candidati sindaci c'è chi, pur avendo fatto la serata conclusiva della campagna elettorale giovedì, continua con altre iniziative anche domani, venerdì 18 settembre. Una tornata, quella che porterà 205.710 elettori residenti nel territorio comunale di Venezia a esprimersi durante le amministrative 2020, con seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, che vedrà 97.549 uomini e 108.161 donne decidere il prossimo sindaco della città lagunare.

Il sindaco uscente Luigi Brugnaro chiude giovedì sera ai vivai dei giardini di Castello a Venezia i cui cancelli per l'occasione sono stati ricoperti di palloncini fucsia. Pier Paolo Baretta candidato del centrosinistra è invece a Mestre, per il saluto in via Palazzo di fronte al municipio, giovedì, mentre venerdì 18 settembre terrà un comizio elettorale alle Quattro Fontane al Lido alle 11. Marco Sitran della lista omonima conclude domani sera la campagna elettorale al ristorante all'Antica Mola, in fondamenta degli Ormesini a Venezia, con la famiglia e gli amici candidati della lista. Oggi Sitran ha incontrato le rsu comunali per parlare di diritti sindacali e organizzazione del lavoro in Comune. Domani sarà presente in due banchetti, uno a San Marcuola e l'altro al mercato di Mestre. Termine incontri a Murano, dalle 12.30 in poi, con gli imprenditori del vetro, e alle 19 al Todaro in piazza San Marco incontrerà gli altri candidati per un aperitivo, su invito del comitato Venessia.com di Matteo Secchi.

Marco Gasparinetti di Terra e Acqua ha chiuso la sua campagna elettorale giovedì alle 17 all'M9 di Mestre, mentre domani, venerdì 18 settembre, alle 18 sarà alla Misericordia a Venezia. Infine trascorrerà l'ultima serata di campagna elettorale tra amici e familiari a Murano. Alessandro Busetto del Partito Comunista dei Lavoratori domani si riunirà con la sergreteria di partito per fare il punto della situazione e per un volantinaggio probabilmente al mercato di Marghera. La serata finale della campagna elettorale per Sara Visman dei 5 Stelle giovedì sera è in piazza Ferretto a Mestre con i portavoce nazionali del Movimento. Giovanni Andrea Martini della lista Tutta la città insieme dopo un flash mob venerdì mattina alle 10.30 al mercato di Mestre sarà alle 18 in campo santa Margherita per assistere agli interventi dei candidati delle liste a sostegno della sua candidatura a primo cittadino. Previsti interventi musicali di gruppi veneziani, di Monica Giori "ricordando Alberto d'Amico", di Isabella Albano e proiezione alle 21 del film dossier "Brugnaro: le mani sulla citta". Stefano Zecchi chiude la campagna elettorale giovedì alla libreria Acqua Alta (il titolare, è un candidato). Venerdì sera alle 21 terrà il comizio del Partito dei Veneti con i candidati consiglieri regionali della provincia di Venezia, e i candidati consiglieri comunali per le amministrative. Infine Maurizio Callegari di Italia Giovane e Solidale chiude la campagna elettorale venerdì, all'aperitivo organizzato da Venessia.com alle 19 in piazza San Marco, aperto a cittadini e candidati per un ultimo incontro prima delle elezioni. Invito esteso a tutti gli schieramenti politici.