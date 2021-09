Amministrative 2021, corsa a 4 nel Comune di Caorle

Quattro le liste che si fronteggiano alle amministrative del 3 e 4 ottobre a Caorle, dopo gli anni della giunta del sindaco uscente Luciano Striuli, che resta in gioco come capolista di "Rocco Marchesan sindaco". La compagine vede l'appoggio di parte del centrodestra, Fratelli D'Italia e Forza Italia, ma non della Lega, che insieme alla formazione Forza Caorle, sostiene il candidato sindaco Carlo Miollo della lista omonima ("Carlo Miollo sindaco"). Il centrosinistra in parte è con il Movimento 5 Stelle (Verdi e Articolo Uno) nella lista "Caorle in Comune con voi" e candidato Fabio Rossignoli, e in parte nella lista "Caorle di tutti" che supporta Marco Sarto, già sindaco di Caorle per due mandati, e comprende il Pd.