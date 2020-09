Prima proiezione dei risultati per le regionali in Veneto

Prima proiezione dei risultati delle regionali in Veneto con copertura dei campioni al 7%: il presidente uscente Luca Zaia del centrodestra è al 74,2%, Arturo Lorenzoni del centrosinistra al 16,1%, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle al 4%, Paolo Girotto Movimento 3 V all'1,2%. Quindi Zaia si conferma trainante in questa prima percentuale.

I dati sembrano confermare quanto emerso dagli exit-poll: secondo Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Veneto il governatore Zaia è in vantaggio con il 72-76%, mentre Lorenzoni è al 16-20%, con una copertura del campione dell'80%. Secondo il primo instant poll di Sky Tg 24, elaborato da Youtrend, Zaia è in vantaggio con la forbice 70-74%, Lorenzoni al 16-20%. Il candidato del MoVimento 5 Stelle Enrico Cappelletti fermo tra il 2-6%, mentre la Lista Civica con Patrizia Bartelle tra lo 0 e il 2%.

Si tratta, in ogni caso, di una vittoria schiacciante di Zaia, che peraltro conferma anche i sondaggi pre elettorali. Il parlamentare Alessandro Zan ha commentato all'Adnkronos: «Questa è una sconfitta pesante. Il centrosinistra si deve interrogare sul prossima programma per il Veneto. Certo, il Covid-19 ha fatto sì che Zaia fosse protagonista assoluto, con la campagna elettorale gestita in modo impari, ma nel prossimo futuro sarà importante che il centrosinistra rinnovi la classe dirigente».