Parlamento europeo dei giovani a Venezia: dal 27 al 30 aprile in città la sessione regionale

Dal 27 al 30 aprile si svolgerà a Venezia la sessione regionale dell’Associazione Parlamento europeo giovani (Peg), l’evento che vedrà protagonisti 60 studenti delle scuole superiori della provincia e uno staff internazionale composto da giovani provenienti da 13 paesi, tra cui Armenia, Francia, Romania e Serbia.

L’appuntamento è stato presentato mercoledì mattina all’Ateneo Veneto alla presenza del vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili Andrea Tomaello, di Antonella Magaraggia, presidente dell'Ateneo Veneto, di Timothy Pepe, responsabile Ambiente Gruppo Avm, di Gabriella Chiellino fondatrice di Imq e ambiente, di Benedetta Stoiculiasa e Matthieu Chiagano organizzatori dell'evento. L’Associazione Parlamento europeo giovani, è stato sottolineato, promuove l’identità europea nelle università e nelle scuole superiori italiane e fa parte del network internazionale European Youth Parliament, la più grande associazione europea di educazione non formale alla cittadinanza attiva.

L’argomento scelto per la sessione regionale che si svolgerà a Venezia sarà “Armonia e conflitto” legata ai concetti di sostenibilità ambientale e sociale all'interno dell'Unione europea. L’evento sarà articolato in tre fasi, le prime due ospitate all'isola di San Servolo, la terza all'Ateneo Veneto: Teambuilding, i ragazzi imparano a conoscere i propri compagni di Commissione con giochi e attività interattive per promuovere lo spirito di squadra; Committee Work, confronto e riflessione su una tematica specifica; General Assembly, ogni commissione presenta le proprie proposte e ogni risoluzione viene messa al voto.

«Una bella esperienza per i giovani che si mettono in discussione e fanno delle prove tecniche per diventare possibile futura classe dirigente - ha detto Magaraggia - Nostro dovere come rappresentanti istituzionali è quello di ascoltarli, sostenerli e imparare da loro». «Il Comune - ha evitenziato Tomaello - sostiene con convinzione queste iniziative che promuovono valori positivi. A maggio, come da tradizione, è in programma la Festa dell’Europa che la città organizza con il suo Europe Direct e la collaborazione di molti enti e associazioni. L’obiettivo è far conoscere e aumentare la consapevolezza nei ragazzi rispetto alle istituzioni europee e al loro funzionamento».