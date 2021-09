Centro linguistico di ateneo: al via i nuovi corsi di lingua di Ca' Foscari

Dal 25 agosto al 5 settembre 2021, sarà possibile iscriversi ad uno dei tantissimi corsi di lingua in streaming offerti dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari aperti non solo agli studenti e al personale di Ca’ Foscari, ma anche a tutta la cittadinanza.

Sarà facile trovare il modulo più adatto a ogni esigenza tra quelli disponibili nell'offerta formativa: la nuova programmazione, in partenza il 20 settembre, è sempre più ricca e trasversale, affiancando ai corsi più tradizionali una serie di moduli più mirati, per migliorare specifiche abilità di scrittura o produzione orale in lingua straniera, utili a chi è già nel mondo del lavoro o a chi vuole entrarvi nel modo più competitivo possibile. Assieme ad una programmazione sempre rinnovata e ampliata, il CLA eroga corsi di alta qualità, grazie alla preparazione degli insegnanti che offriranno lezioni coinvolgenti e altamente interattive. Ecco le novità e i moduli più apprezzati e riconfermati per questo ciclo:

Corsi "tradizionali" da 75 ore, 6 lingue disponibili. Tra i corsi di livello pieno (della durata di 75 ore ) si conferma il Portoghese, una new entry dello scorso ciclo (livelli A1 e A2), mentre per la prima volta verrà proposto un corso di Russo di livello B2 (oltre all'A1, A2 e B1). L’offerta è completata dai corsi di inglese (dall’A1 al C2) e di lingua francese, tedesca (fino al B2) e spagnola.

Le novità Improve your English listening British Pop/Rock - The Beatles, Queen, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Ed Sheeran: i testi più belli dei mostri sacri della musica british per approfondire strutture sintattiche del parlato, conoscere e riconoscere diversi accenti, arricchire il proprio vocabolario... ascoltando buona musica. La S non basta - Lo spagnolo per viaggiare. Il più diffuso luogo comune italico sulla lingua spagnola è che basti aggiungere una “s” finale alle parole per farsi capire: purtroppo non è così! Questo modulo permette di acquisire le conoscenze base per poter comunicare correttamente nelle tipiche situazioni di viaggio, sia esso di vacanza o di lavoro. Inglese per la Pubblica Amministrazione - Un modulo dedicato ai dipendenti della PA per consolidare le competenze linguistiche utili nella vita lavorativa di tutti i giorni e per stare al passo con un linguaggio in costante evoluzione nelle sue declinazioni mediatiche ed istituzionali.



Il CLA ripropone anche una serie di moduli mirati che hanno riscosso molto successo nelle edizioni precedenti, come ad esempio:

Improve your English watching TV serie s - Il modulo ha come destinatari studenti di livello avanzato, preferibilmente, appassionati di serie televisive. Il percorso si incentrerà sulla didattizzazione e rilettura di particolari scene, di scambi, di battute, così da offrire allo studente una lingua viva, di quotidiano utilizzo dalla quale saranno estrapolati accorgimenti grammaticali, esempi, tip & trick linguistici in grado di ampliare la base lessicale ed espressiva. Sarà così possibile impadronirsi di stili, registri, espressioni che trovano puntuale riscontro nella lingua inglese odierna, senza per questo tralasciare l’attenzione alla correttezza ed alle implicazioni di tipo interculturale.

- Il modulo, rivolto ad un pubblico di livello avanzato, si focalizza sulle peculiarità della scrittura nell’ambito accademico, sia in termini di struttura che di stile e di lessico. Attraverso analisi di composizioni, case study e la redazione di testi ad hoc lo studente potrà sviluppare le proprie abilità, sia nel contesto considerato, che in generale nell’ambito delle writing skills. Business English: Public Speaking - L’oratoria è da sempre considerata un’Arte, ma non per questo non si può migliorare mediante lo studio di tecniche, l’analisi di casi esemplificativi e l’esercizio. In particolar modo al giorno d’oggi, in cui i canali di comunicazione sono molteplici ed eterogenei, lo studio e l’esperienza divengono fondamentali per essere in grado di gestire i corretti registri, i toni, i modi e gli stili comunicativi in pubblico. Mediante casi pratici, l’analisi di elementi originali e l’applicazione in contesti quotidiani, il modulo, che si rivolge ad un pubblico di livello avanzato, permetterà di impadronirsi di accorgimenti, tecniche, “trucchi”, stili e registri, senza per questo tralasciare l’attenzione alla correttezza ed alle implicazioni di tipo interculturale.

Se si usano le lingue per lavoro, ci sono i corsi pensati proprio per i professionisti come Cours de français pour le travail, Deutsch am Arbeitsplatz e Professional Communication: Emails + Phone/Online Speaking.

