Fuori di banco, a Forte Marghera il salone dell’offerta formativa per gli studenti

È già un successo la XIV edizione di "Fuori di banco", il salone dell’offerta formativa promosso dalla Città metropolitana di Venezia in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. In programma nel padiglione 30 di Forte Marghera, a Mestre, dal 28 al 30 settembre e dal 5 al 7 ottobre, l'evento mette a disposizione sei giorni di proposte formative per dare un aiuto agli studenti e alle loro famiglie nell'orientamento del loro futuro di studio e di lavoro.

È nuovamente uno dei rinnovati padiglioni di Forte Marghera la cornice del salone, che proporrà varie novità per rispondere alle aspettative di un pubblico in crescita e che lo scorso anno ha registrato oltre 7mila presenze. Si parte quindi il 28 settembre, con i primi tre giorni di offerta formativa dedicata a studenti in uscita dalle scuole superiori che potranno valutare quale università scegliere in base alla loro istruzione e sottoporsi ad eventuali test post diploma, oltre a sperimentare una guida ai test d’ingresso. La prossima settimana, dal 5 al 7 ottobre, i protagonisti saranno invece gli studenti in uscita dalla terza media, con a disposizione l’ampio panorama dell’offerta formativa superiore del territorio metropolitano e i servizi per l’orientamento.

«I giovani sono il nostro futuro e Fuori di banco è un momento di aggregazione, di scambio, di conoscenza: un’opportunità per tutti gli studenti dell’area metropolitana che serve ad accompagnare i nostri giovani, che poi sono i nostri figli, i nostri nipoti, nelle loro prime importanti scelte di vita - è il commento del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro-. Valutare la scuola superiore o l’università che più si avvicina alle loro attitudini e possibilità è fondamentale per, poi, iniziare a preparare il futuro di ognuno. Forte Marghera è la sede ideale per un evento come questo e mi auguro che possa servire a studenti, genitori e anche agli stessi istituti e atenei per capire meglio il mondo dei giovani di oggi, le loro idee, le loro esigenze».

Per la XIV edizione cresce il fronte di collaborazioni con esperti ed espositori, che hanno richiesto un grosso sforzo organizzativo rispetto agli anni passati: 9 università, 10 Its (istituti tecnici superiori post diploma), 40 istituti per l’istruzione e la formazione professionale superiore, comprese le arti grafiche e musicale; il mondo del lavoro con Veneto Lavoro, Confindustria, Cciaa Venezia e Rovigo, Ance Venezia giovani, ma anche Polizia di Stato, Lagunari dell’Esercito, Arma dei Carabinieri e Marina Militare. Per l’orientamento prosegue la collaborazione con il Comune di Venezia attraverso vari servizi ed Europe Direct, ma anche con la cooperativa Sestante ed Esu, il Centro servizi per il sistema universitario. Per la prima volta sarà presente il Cisia, il Consorzio interuniversitario dei sistemi integrati di accesso, per un focus speciale sui test d’ingresso all’università destinato al personale docente incaricato per l’orientamento.

Tutti gli espositori, circa 80, saranno ospitati al padiglione 30. Il programma culturale, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14 alle 18 di ogni giorno del salone, si terrà al padiglione 53, dove si avvicenderanno oltre 70 appuntamenti con ospiti ed esperti. In questo caso, data la capienza delle sale disponibili, è d’obbligo la prenotazione.

Il salone è anche in rete: nel sito www.fuoridibanco.it vengono raccolte tutte le informazioni utili per accedere al salone, partecipare al programma, prenotare i servizi di orientamento e colloquio. Inoltre è il punto di raccolta dell’offerta formativa del territorio, aggiornata costantemente dagli stessi istituti scolastici e formativi, oltre ad offrire una mappatura completa dei servizi educativi presenti sul territorio. Per restare aggiornati e interagire sono disponibili anche i canali social dedicati all’evento e quelli istituzionali della Città metropolitana Instagram e Facebook.